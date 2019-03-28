Португалия: Роналду снова станет отцом

Как сообщает Correio da Manhã, модель была замечена на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, где португальцы противостояли Сербии (1:1). Журналисты обратили внимание на платье Родригес, которое не скрывало растущего живота, пишет gazeta.ru.

У пары уже есть общий ребенок: Родригес родила Роналду дочь Алану в ноябре 2017 года. Помимо этого, у пятикратного обладателя «Золотого мяча» есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-старший и двойняшки Матео и Ева.