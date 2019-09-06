Португалия: Роналду снялся в фотосессии с украинской моделью

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду снялся в фотосессии с украинской моделью

Знаменитый футболист представил новый кампейн.

Криштиану Роналду – один из самых известных футболистов и самых сексуальных парней планеты – порадовал поклонниц новой работой. Он снялся в весьма откровенной фотосессии для бренда одежды CR7, который основал еще в 2013-м году. Причем в партнерши себе он подобрал украинку. Довольно известная модель Лера Бублейко первая похвасталась жаркими кадрами со съемок, после чего новость облетела всю сеть, пишет rbc.ua.

Говорят, девушке пришлось пройти весьма серьезный отбор. За право позировать вместе с Криштиану сражались самые роскошные красотки планеты. Так что Лере есть чем гордиться!

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