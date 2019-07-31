Португалия: Роналду соскучился по «Реалу»

Среда, 31 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду соскучился по «Реалу»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался по поводу ухода из мадридского «Реала».

Его слова приводит Marca.

Футболист получил приз «Легенда» от испанской газеты и заявил, что собирается вернуться в Мадрид. «Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид», — заявил он.

Затем форвард ответил на вопросы юных болельщиков. Один из детей сказал, что жалеет об уходе португальца из «Реала», на что Роналду ответил: «Я тоже».

Летом 2018-го футболист ушел из стана сливочных в «Ювентус». До этого он девять лет выступал за «Реал» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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