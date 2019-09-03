Португалия: Роналду составил завещание

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду составил завещание

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду составил завещание.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, 34-летний футболист встретился с адвокатами в Лиссабоне и обсудил детали документа. Отмечается, что главной наследницей состояния португальца станет его невеста Джорджина Родригес. В случае смерти Роналду она получит весь его капитал. Состояние форварда оценивается в более чем 300 миллионов евро.

Футболист обручился с Родригес в ноябре 2018 года. Девушка родила спортсмену дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У Роналду есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — девятилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.

Португалец перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. Заработок Роналду за прошедший сезон составил 113 миллионов евро в год.

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