Португалия: Роналду спас "Ювентус"

Форвард "Старой синьоры" Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме и сравнял счет в матче – 2:2.

Стоит отметить, что португалец впервые со старта чемпионата не появился на поле с первых минут. Он вышел на замену во втором тайме при счете 2:1 в пользу "Аталанты". К этому моменту гости играли в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален Родриго Бентанкур, пишет vesti.ru.

Ничья в Бергамо продлила рекордную беспроигрышную серию "Ювентуса" со старта чемпионата до 18 матчей. Туринская команда набрала 50 очков и уверенно лидирует в турнире. "Аталанта" занимает восьмое место с 25 баллами.