Португалия: Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

В ноябре Роналду сыграл три матча в итальянском чемпионате, а также выступил в двух играх Лиги чемпионов. Он забил три мяча, а также отметился двумя голевыми передачами, пишет gazeta.ru.

Также в этом месяца форвард забил свой десятый мяч в Серии А. Он сделал это, когда точно реализовал пенальти во встрече 14-го тура против «Фиорентины».

Всего на счету Роналду 11 забитых мячей и семь голевых передач в 18 матчах за туринцев.