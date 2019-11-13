Португалия: Роналду тренировался в сборной Португалии без ограничений

По информации источника, 34-летний форвард провел тренировку в общей группе национальной команды. В тот период, когда тренировка была открыта для журналистов, он работал без ограничений, пишет news.sportbox.ru.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в «Ювентусе» беспокоятся о физическом состоянии португальца. На одной из тренировок «старой синьоры» Роналду получил удар по правому колену, который вызвал легкое воспаление коллатеральной связки.

Отмечалось, что из-за этого Роналду был заменен по ходу вторых таймов в матчах с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов и «Миланом» (1:0) в чемпионате Италии.

Главный тренер бело-черных Маурицио Сарри заявил, что португалец находится не в лучшем физическом состоянии.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей и забил шесть голов.