Португалия: Роналду тренировался в сборной Португалии без ограничений

Среда, 13 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду тренировался в сборной Португалии без ограничений

Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии и продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Латвией и Люксембургом.

По информации источника, 34-летний форвард провел тренировку в общей группе национальной команды. В тот период, когда тренировка была открыта для журналистов, он работал без ограничений, пишет news.sportbox.ru.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в «Ювентусе» беспокоятся о физическом состоянии португальца. На одной из тренировок «старой синьоры» Роналду получил удар по правому колену, который вызвал легкое воспаление коллатеральной связки.

Отмечалось, что из-за этого Роналду был заменен по ходу вторых таймов в матчах с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов и «Миланом» (1:0) в чемпионате Италии.

Главный тренер бело-черных Маурицио Сарри заявил, что португалец находится не в лучшем физическом состоянии.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей и забил шесть голов.  

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