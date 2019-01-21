Португалия: Роналду уговаривает Марсело перейти в «Ювентус»

Понедельник, 21 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду уговаривает Марсело перейти в «Ювентус»

Сейчас это уже не выглядит так невероятно.

Роналду и Марсело – отличные друзья, которые поддерживают отношения после перехода Криша в «Ювентус». Португалец регулярно давит на бразильца и приглашает в Италию. Раньше позиция защитника была категорична, но зимой 2019-го многое поменялось.

Во-первых, Сантьяго Солари недоволен физической формой Марсело, который набрал лишние 7 кг. Во-вторых, бразилец проигрывает конкуренцию 22-летнему Серхио Регилону. Марсело остался в запасе в двух последних матчах Примеры – это не может не портить ему настроение, пишет eurosport.ru.

AS сообщает, что Роналду вновь попытается убедить Марсело уехать в Турин, и теперь шансы на успех намного выше. Несмотря на действующий контракт бразильца до лета 2022 года, сделка может состояться уже летом.

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