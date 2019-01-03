Португалия: Роналду установил рекорд в Instagram

Четверг, 03 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду установил рекорд в Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков в Instagram.

Футболист является самым популярным человеком в Instagram. На втором и третьем местах расположились певицы Селена Гомес и Ариана Гранде, у которых 144 и 141,4 миллиона подписчиков соотвественно.

Помимо Роналду только двум футболистам покорилась отметка в 100 миллионов подписчиков: Неймару из «Пари Сен-Жермен» и Лионелю Месси из «Барселоны». Самым популярным российским футболистом в Instagram является форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, у него 1,2 миллиона подписчиков.

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