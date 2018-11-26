Португалия: Роналду установил рекорд

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Роналду установил рекорд

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил мяч в матче 13-го тура итальянской Серии А со СПАЛом.

Видео появилось на YouTube-канале чемпионата.

Гол стал десятым для 33-летнего португальского форварда в 16 матчах за туринский клуб. Таким образом, Роналду установил рекорд, так как ранее никому в составе «Ювентуса» не удавалось забить 10 мячей за столь короткий срок.

Встреча состоялась 24 ноября на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу туринской команды. После 13 матчей чемпионата «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.

Португалец перешел в «Ювентус» 10 июля. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год. Первый гол в составе новой команды Роналду забил 16 сентября в матче четвертого тура Серии А против команды «Сассуоло».

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