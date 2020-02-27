Португалия: Роналду уверен в победе

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после гостевого поражения своего клуба от французского "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выразил уверенность с том, что "Юве" победит в ответной игре, пишет vesti.ru.

"Не тот результат, который мы хотели, но в Лиге чемпионов матчи всегда тяжелые, — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram. – У нас есть 90 минут, чтобы отыграться в Турине, и мы уверены, что пройдем дальше".

Эксперты отметили, что "Старая синьора" выглядела в Лионе не блестяще, а сам Криш впервые в 2020 году провел матч без гола. До этого в 9 встречах "Ювентуса" в разных турнирах он забил соперникам своей команды 13 мячей.