Португалия: Роналду в 2020 году может установить пять уникальных рекордов

Отметим, что нынешний сезон по статистическим показателем является худшим для 34-летнего португальца за последние 10 лет, пишет news.sportbox.ru.

Топ-5 возможных рекордов Роналду в 2020 году

1. Лучший бомбардир всех времен в рамках национальных команд

В настоящее время у Роналду 99 мячей за сборную Португалии. Нападающий по этому показателю уступает лишь иранцу Али Даеи, у которого в активе 109 мячей за сборную.

2. Лучший бомбардир чемпионата Европы

Роналду в настоящее время вместе с французом Мишелем Платини занимает первое место в списке бомбардиров на европейских турнирах. У обоих по девять голов.

3. Продолжительность серии по голам в сезонах Лиги чемпионов

Роналду в настоящее время по данному показателю занимет второе место — 15 сезонов кряду с голами в Лиге чемпионов. Рекордсменом является Райан Гиггз (16).

4. Большее количество хет-триков в Лиге чемпионов

Роналду и Месси лидируют по этому показателю. У обоих футболистов по восемь хет-триков.

5. Первый футболист, ставший лучшим бомбардиром АПЛ, примеры и серии

Роналду ранее становился лучшим бомбардиров чемпионата Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а в Испании в составе «Реала». В настоящее время он забил 10 голов в серии А и отстает от Чиро Иммобиле (17), Ромелу Лукаку (12) и Жоао Педро (11).