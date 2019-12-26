Португалия: Роналду в 2020 году может установить пять уникальных рекордов
Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду в предстоящем 2020 году имеет возможность установить сразу несколько рекордов.
Отметим, что нынешний сезон по статистическим показателем является худшим для 34-летнего португальца за последние 10 лет, пишет news.sportbox.ru.
Топ-5 возможных рекордов Роналду в 2020 году
1. Лучший бомбардир всех времен в рамках национальных команд
В настоящее время у Роналду 99 мячей за сборную Португалии. Нападающий по этому показателю уступает лишь иранцу Али Даеи, у которого в активе 109 мячей за сборную.
2. Лучший бомбардир чемпионата Европы
Роналду в настоящее время вместе с французом Мишелем Платини занимает первое место в списке бомбардиров на европейских турнирах. У обоих по девять голов.
3. Продолжительность серии по голам в сезонах Лиги чемпионов
Роналду в настоящее время по данному показателю занимет второе место — 15 сезонов кряду с голами в Лиге чемпионов. Рекордсменом является Райан Гиггз (16).
4. Большее количество хет-триков в Лиге чемпионов
Роналду и Месси лидируют по этому показателю. У обоих футболистов по восемь хет-триков.
5. Первый футболист, ставший лучшим бомбардиром АПЛ, примеры и серии
Роналду ранее становился лучшим бомбардиров чемпионата Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а в Испании в составе «Реала». В настоящее время он забил 10 голов в серии А и отстает от Чиро Иммобиле (17), Ромелу Лукаку (12) и Жоао Педро (11).