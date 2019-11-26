Португалия: Роналду вернулся к тренировкам с «Ювентусом»

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду вернулся к тренировкам с «Ювентусом»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой.

Футболист был вынужден пропустить матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (3:1) из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что у форварда проблемы с коленом, пишет gazeta.ru.

Стоит отметить, что во время матча травму также получили еще три игрока — Маттейс де Лигт, Федерико Бернардески, Дуглас Коста.

Следующий матч «Ювентус» проведет в Лиге чемпионов, туринская команда сыграет с мадридским «Атлетико» в рамках пятого тура группового этапа турнира.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)