Португалия: Роналду вернулся к тренировкам с «Ювентусом»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой.
Футболист был вынужден пропустить матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (3:1) из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что у форварда проблемы с коленом, пишет gazeta.ru.
Стоит отметить, что во время матча травму также получили еще три игрока — Маттейс де Лигт, Федерико Бернардески, Дуглас Коста.
Следующий матч «Ювентус» проведет в Лиге чемпионов, туринская команда сыграет с мадридским «Атлетико» в рамках пятого тура группового этапа турнира.