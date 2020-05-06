Португалия: Роналду вернулся в Италию, ему предстоит отбыть карантин

Среда, 06 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду вернулся в Италию, ему предстоит отбыть карантин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Италию с острова Мадейра перед возобновлением тренировок.

Издание пишет, что частный самолет португальца приземлился в Турине вечером 4 мая. Ожидается, что теперь 35-летний футболист отбудет обязательный двухнедельный карантин перед тем, как начнет тренироваться с «бьянконери», пишет gazeta.ru.

Роналду находился в Португалии с марта, куда отбыл из-за болезни матери сразу после приостановки чемпионата Италии. Пик эпидемии форвард пережидал дома с семьей.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)