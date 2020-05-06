Португалия: Роналду вернулся в Италию, ему предстоит отбыть карантин

Издание пишет, что частный самолет португальца приземлился в Турине вечером 4 мая. Ожидается, что теперь 35-летний футболист отбудет обязательный двухнедельный карантин перед тем, как начнет тренироваться с «бьянконери», пишет gazeta.ru.

Роналду находился в Португалии с марта, куда отбыл из-за болезни матери сразу после приостановки чемпионата Италии. Пик эпидемии форвард пережидал дома с семьей.