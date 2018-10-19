Португалия: Роналду виновен в уходе Игуана с "Ювентуса"

Пятница, 19 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду виновен в уходе Игуана с

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин прокомментировал свой уход из итальянского "Ювентуса" прошлым летом.

Футболист утверждает, что решение покинуть клуб принадлежало не ему.

"Со дня финала Кубка Италии у меня появилась мысль, что что-то сломалось, когда я остался в запасе. Потом они купили Криштиану Роналду. Решение уйти было не мое, я отдал все для успеха "Ювентуса", — поделился мнением аргентинец с Football Italia.

Также форвард отметил, что руководство "старой синьоры" позаботилось о его трансфере, пишет sport.rambler.ru.

"Когда пришел Роналду, они сказали, что я не могу остаться, что они пытаются найти решение. Лучшим решением было перейти в "Милан" Я сразу почувствовал большую любовь, и они убедили меня. Ко мне хорошо относились, я чувствовал любовь. Я не хотел уходить, меня выгнали. Товарищи по команде хорошо ко мне относились", — заключил Игуаин.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в трансфере хавбека мадридского "Реала" Хамеса Родригеса. 

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