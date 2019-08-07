Португалия: Роналду выбрал свой любимый гол в карьере

Среда, 07 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду выбрал свой любимый гол в карьере

Криштиану Роналду, форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии рассказал, какой гол он считает любимым в своей профессиональной карьере.

«Выбрать один гол — это сложно. Ведь я забил 700 голов. Но я всегда выбираю простой вариант и называю свой последний гол. Возможно, он не самый красивый, я знаю, но все голы для меня одинаково важны. Так что да — выбираю последний.», — признался нападающий в интервью Youtube-каналу Soccer.com.

«А следующий будет еще более важным», — добавил футболист.

Стоит отметить, что португальцу есть из чего выбирать — за свои клубы и национальную команду он забил в ворота соперников более 700 голов, пишет gazeta.ru.

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