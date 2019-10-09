Португалия: Роналду высказался об игре за национальную команду

Роналду вызван в сборную, которая в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сыграет с с Люксембургом и Украиной (11 и 14 октября), пишет gazeta.ru.

«Всегда рад снова вернуться на родину, чтобы представлять сборную страны. Приятно повидаться с друзьями, с которыми прошли уже столько битв. Вместе мы снова выйдем на поле биться, что прославить Португалию!» — написал Роналду в твиттере.