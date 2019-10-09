Португалия: Роналду высказался об игре за национальную команду

Среда, 09 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду высказался об игре за национальную команду

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях от выступления за национальную команду.

Роналду вызван в сборную, которая в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сыграет с с Люксембургом и Украиной (11 и 14 октября), пишет gazeta.ru.

«Всегда рад снова вернуться на родину, чтобы представлять сборную страны. Приятно повидаться с друзьями, с которыми прошли уже столько битв. Вместе мы снова выйдем на поле биться, что прославить Португалию!» — написал Роналду в твиттере.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья