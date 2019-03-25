Португалия: Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины

— Андрей Шевченко проделывает хорошую работу в сборной Украины, — приводит слова Роналду Footboom. — У них не было много шансов, но они смогли добыть результат. Это был хороший матч. Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник был жестче других.

— Для Португалии это плохой старт?

— Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем сильнее, обязательно.

В следующем туре Португалия сыграет с Сербией, а Украина — с Люксембургом. Обе встречи состоятся 25 марта, пишет news.sportbox.ru.