Португалия: Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины
Криштиану Роналду прокомментировал ничью с национальной командой Украины (0:0) в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
— Андрей Шевченко проделывает хорошую работу в сборной Украины, — приводит слова Роналду Footboom. — У них не было много шансов, но они смогли добыть результат. Это был хороший матч. Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник был жестче других.
— Для Португалии это плохой старт?
— Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем сильнее, обязательно.
В следующем туре Португалия сыграет с Сербией, а Украина — с Люксембургом. Обе встречи состоятся 25 марта, пишет news.sportbox.ru.