Португалия: Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины

Понедельник, 25 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду высоко оценил работу Шевченко в сборной Украины

Криштиану Роналду прокомментировал ничью с национальной командой Украины (0:0) в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

— Андрей Шевченко проделывает хорошую работу в сборной Украины, — приводит слова Роналду Footboom. — У них не было много шансов, но они смогли добыть результат. Это был хороший матч. Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник был жестче других.

— Для Португалии это плохой старт?

— Рано говорить, все только начинается. Мы сыграем сильнее, обязательно.

В следующем туре Португалия сыграет с Сербией, а Украина — с Люксембургом. Обе встречи состоятся 25 марта, пишет news.sportbox.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья