Португалия: Роналду выставил на продажу жилье в Манчестере

Среда, 19 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Роналду выставил на продажу жилье в Манчестере

Лидер атак туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду готов расстаться со своим домовладением на Туманном Альбионе.

Как сообщает британское издание Mirror, звездный форвард выставил свой дом в Манчестере на продажу. Элитное жилье капитана национальной сборной Португалии оценено в 3,25 миллиона фунтов стерлингов. Согласно источнику, в домовладении Роналду имеется все необходимое для отличного отдыха, включая бассейн, кинотеатр, спортивный зал и джакузи, пишет prognozist.ru.

Отметим, что португальский футболист купил недвижимость на Туманном Альбионе в 2006-ом году. На тот момент дом обошелся Роналду в 3,85 миллиона фунтов. Следует напомнить, что с 2003-го по 2009-ый год Криштиану защищал цвета «Манчестер Юнайтед», после чего перебрался в мадридский «Реал».

В прошедшие выходные 33-летний нападающий «Ювентуса» принес своей команде минимальную победу в туринском дерби с «Торино» (1:0). Забив на 70-ой минуте гол с пенальти, Криштиану злорадно оттолкнул голкипера «бордовых». В текущем розыгрыше итальянской Серии А именитый португалец отметился 11-ю результативными ударами и 6-ю голевыми передачами (в 16-ти сыгранных поединках).

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