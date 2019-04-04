Португалия: Роналду выздоровел и сыграет с "Аяксом"

Четверг, 04 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду выздоровел и сыграет с

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оправился от травмы, полученной в матче за сборную Португалии.

Футболист сможет принять в матче Лиги чемпионов с голландским "Аяксом".

В матче сборных Португалии и Сербии капитан португальцев Криштиану Ронлду получил повреждение и был заменен. Врачи выявили у футболиста повреждение подколенного сухожилия. Роналду пропустил 10 дней и в четверг получил допуск к тренировкам, пишет vesti.ru.

Ближайший матч Серии А с "Миланом" лидер "Ювентуса", скорее всего, пропустит. Но к матчам Лиги чемпионов с голландским "Аяксом" Роналду будет готов. Первая встреча пройдет 10 апреля в Амстердаме, ответная 16 апреля – в Турине.

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