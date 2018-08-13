Португалия: Роналду забил первый гол за "Ювентус"
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил первый гол в составе новой команды.
Звездному футболисту понадобилось всего восемь минут, чтобы поразить ворота резервистов туринского гранда, пишет РИА Новости.
Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду 10 июля подписал четырехлетний контракт с "Ювентусом". До этого 33-летний португалец защищал цвета мадридского "Реала".
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!