Португалия: Роналду забил первый гол за "Ювентус"

Понедельник, 13 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду забил первый гол за

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил первый гол в составе новой команды.

Звездному футболисту понадобилось всего восемь минут, чтобы поразить ворота резервистов туринского гранда, пишет РИА Новости.

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду 10 июля подписал четырехлетний контракт с "Ювентусом". До этого 33-летний португалец защищал цвета мадридского "Реала".

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: аптеки собрали 560 тонн лекарственных отходов

      Компания Valmared внедряет сбор остатков лекарственных средств наравне с бумагой, пластиком и другими группами отходов.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду забил первый гол за "Ювентус"

      Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил первый гол в составе новой команды.

      Подробнее

    • Более 300 человек пострадали на музыкальном фестивале в Испании

      Люди прыгали на деревянном пирсе и упали в море.

      Подробнее

    • Испания: у берегов Жироны образовалось большое масляное пятно

      Пятно мазута неизвестного происхождения появилось на поверхности воды неподалеку от пляжа Кадакеса (Жирона).

      Подробнее

    • В Италии предлагают лишать прав за телефонные разговоры за рулем

      В 2017 году за эти нарушения были выписаны 150 тысяч штрафов.

      Подробнее

    • Половину жилья для туристов в Италии сдают в аренду незаконно

      У арендодателей нет лицензий, а своим сотрудникам они платят «в конвертах».

      Подробнее

    • «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за денег

      Израиль может потерять право проводить музыкальный конкурс «Евровидение-2019» из-за того, что государство не гарантировало организаторам финансовую поддержку.

      Подробнее

    • В Карелии сгорела церковь XVIII века

      Это было одно из самых высоких деревянных зданий в России.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda