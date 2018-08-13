Португалия: Роналду забил первый гол за "Ювентус"

Годовая инфляция в Италии в июле ускорилась до 1,5%

Потребительские цены в Италии в июле 2018 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2017 года выросли на 1,5% после повышения на 1,3% в июне.

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