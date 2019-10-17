Португалия: Роналду заработал больше всех в мире на рекламе в Instagram

Четверг, 17 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду заработал больше всех в мире на рекламе в Instagram

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заработал на рекламе в Instagram 44,1 млн за год.

Роналду заработал такую сумму за 49 рекламных постов в течение 12 месяцев. Таким образом, один пост футболиста стоил 900 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На втором месте в рейтинге нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 21,2 млн евро за 36 рекламных сообщений стоимостью 590 тысяч евро. На четвёртом месте списка ещё один футболист — бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, заработавший около 10 млн евро.

В матче против сборной Украины Роналду забил 700-й гол в карьере, пишет news.ru.

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