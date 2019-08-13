Португалия: Роналду заявил, что хочет вписать свое имя в историю футбола

Вторник, 13 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду заявил, что хочет вписать свое имя в историю футбола

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах и хочет вписать свое имя в историю футбола.

Об этом сообщает издание DAZN.

«Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать свое имя в историю футбола, побеждать все больше и больше», — сказал Роналду.

Он добавил, что главной мотивацией является выигрыш трофеев, а также индивидуальных призов, пишет regnum.ru.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за €117 млн. В сезоне 2018/19 34-летний нападающий сыграл в 31 матче чемпионата Италии, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

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