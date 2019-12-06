Португалия: Роналду заявил, что не прекратит соперничать с Месси

Пятница, 06 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду заявил, что не прекратит соперничать с Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что его соперничество с капитаном испанской «Барселоны» Лионелем Месси ещё не закончено.

«Закончилось ли соперничество между мной и Месси? Оно начинается», — цитирует Роналду El Chiringuito в своём Twitter.

Напомним, что 2 декабря Роналду не пришёл на церемонию награждения «Золотого мяча». 34-летний португалец в текущем сезоне провел 16 игр, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи, пишет russian.rt.com.

В свою очередь, Месси выиграл очередной «Золотой мяч» и стал первым футболистом в истории, завоевавшим награду в шестой раз. В текущем сезоне на счету 32-летнего аргентинца 11 голов и восемь передач в 14 матчах.

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