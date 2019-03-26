Португалия: Роналду заявил, что восстановится от травмы за две недели

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что восстановится от травмы за две недели. Об этом 26 марта сообщает Football Italia.

«Не беспокоюсь из-за травмы, я знаю свое тело. Думаю, восстановление займет не более двух недель», — заявил Роналду.

Напомним, Роналду получил травму бедра на 29-й минуте матча сборной Португалии против Сербии. Вместо него на поле вышел полузащитник «Бенфики» Пицци, пишет regnum.ru.