Португалия: Роналду жестом ответил на свист болельщиков «Атлетико»

Как сообщает «Чемпионат», в один из моментов матча с «Атлетико» 34-летний футболист повернулся к трибунам мадридского стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом местных фанатов. В ответ свистевшим игрок демонстративно несколько раз сложил и разомкнул пальцы руки, пишет regnum.ru.

Отметим, во время матча между «Ювентусом» и «Атлетико» в минувшем сезоне местные болельщики освистывали Криштиану Роналду весь матч, за то, что он девять лет играл в составе принципиального противника «Атлетико» — мадридской команде «Реал». На это он тогда показал им пять пальцев, означающих пять его побед в Лиге чемпионов.