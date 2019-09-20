Португалия: Роналду жестом ответил на свист болельщиков «Атлетико»

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду жестом ответил на свист болельщиков «Атлетико»

Криштиану Роналду жестом ответил на свист болельщиков мадридской команды «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает «Чемпионат», в один из моментов матча с «Атлетико» 34-летний футболист повернулся к трибунам мадридского стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом местных фанатов. В ответ свистевшим игрок демонстративно несколько раз сложил и разомкнул пальцы руки, пишет regnum.ru.

Отметим, во время матча между «Ювентусом» и «Атлетико» в минувшем сезоне местные болельщики освистывали Криштиану Роналду весь матч, за то, что он девять лет играл в составе принципиального противника «Атлетико» — мадридской команде «Реал». На это он тогда показал им пять пальцев, означающих пять его побед в Лиге чемпионов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья