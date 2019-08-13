Португалия: российская пианистка выступит на фестивале в Синтре

В начале сентбяре в Синтре пройдет крупный фестиваль классической музыки с участием музыкантов международного уровня. В программе мероприятий, которые пройдут с 6 сентября по 1 октября, заявлены всемирноизвестные музыканты, такие как бразильский пианист Нельсон Фрейре, португалка Мария Лагинья и французский музыкант Седрик Тибергьян. Также в фестивале примет участие португальский симфонический оркестр Gulbenkian.



Одной из приглашенных звезд фестиваля станет русская пианистка Кристина Миллер. Она будет солировать в одном из концертов Шопена, а также сыграет «Жар-птицу» композитора Игоря Стравинского. Миллер родилась в Москве, закончила школу для одаренных детей в Петербурге, после чего переехала в Германию, где закончила консерваторию. Одаренная пианистка выступает с концертами по всему миру.



Сообщается, что фестиваль пройдет на открытом воздухе, на фоне дворцов Синтры и старой части города. По заявлению организаторов, основная цель фестиваля — продемонстрировать, что «музыка всегда была важной частью повседневной жизни португальцев».