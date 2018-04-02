Португалия: российские специалисты больше не нужны

В заявлении, направленном агентству Lusa, Everjets заявила, что «Национальная ассоциация гражданской обороны (ANPC) «закрыла и опечатала ангар на аэродроме Ponte de Sor, в Portalegre, где хранятся три вертолета «Камов», и выслала команду российских специалистов, которая производила ремонт и плановое техобслуживание летательных аппаратов, с тем чтобы те находились в рабочем состоянии к началу кампании по борьбе с пожарами, которая стартует 15 мая».

Таким образом, предупредила компания, «Everjets не в состоянии выполнить поставленные цели и обеспечить готовность «Камовых»».

ANPC подтвердила информацию о том, что ангар вертолетного парка «Камов» закрыт. Причиной решения называется «перемещение материала, будучи неидентифицированным и без разрешения, со стороны Heliavionics (субподрядчика Everjets, S.A.)».

Министр внутренней администрации (MAI) Эдуарду Кабрита заявил, что возглавляемое им ведомство поддержало решение ANPC «выслать российскую команду специалистов».

По словам чиновника, «решение ANPC о высылке российских сервисных бригад было принято с тем, чтобы гарантировать защиту договорных отношений с частными организациями», подчеркнув, что «ANPC призвана защищать государственные интересы».