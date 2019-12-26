Португалия: российский посол встретился с мэром Loulé

Посол России в Португалии Михаил Камынин накануне посетил город Loulé, где встретился с главой муниципалитета (Câmara Municipal de Loulé) Витором Алейшу.



Во время визита Камынин посетил местные дизайнерские мастерские Loulé Design Lab, а также недавно реконструированную достопримечательность дворец Palácio Gama Lobo.



Встреча прошла в рамках празднования 240-летия дипломатических отношений между Португалией и Россией. Михаил Камынин рассказал о культурной значимости русских фестивалей в регионе. Кроме того, посол поблагодарил Алейшу за поддержку, оказанную властями русским иммигрантам в Loulé. Глава муниципалитета, в свою очередь, заверил, что здесь будут тепло принимать и помогать с интеграцией иммигрантам из России.