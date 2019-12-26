Португалия: российский посол встретился с мэром Loulé

Четверг, 26 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: российский посол встретился с мэром Loulé

Чиновник заверил, что власти будут оказывать поддержку русским иммигрантам.

Посол России в Португалии Михаил Камынин накануне посетил город Loulé, где встретился с главой муниципалитета (Câmara Municipal de Loulé) Витором Алейшу.

Во время визита Камынин посетил местные дизайнерские мастерские Loulé Design Lab, а также недавно реконструированную достопримечательность дворец Palácio Gama Lobo.

Встреча прошла в рамках празднования 240-летия дипломатических отношений между Португалией и Россией. Михаил Камынин рассказал о культурной значимости русских фестивалей в регионе. Кроме того, посол поблагодарил Алейшу за поддержку, оказанную властями русским иммигрантам в Loulé. Глава муниципалитета, в свою очередь, заверил, что здесь будут тепло принимать и помогать с интеграцией иммигрантам из России.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)