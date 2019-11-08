Португалия: рост цен на аренду в Лиссабоне и Порту замедлился

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: рост цен на аренду в Лиссабоне и Порту замедлился

По словам риелторов, наблюдается стабилизация цен на аренду.

Во втором квартале 2019 года рост цен на аренду в Лиссабоне и Порту значительно замедлился. Данные приводит издание Confidencial Imobiliário, изучив договоры аренды в этом году.

По данным издания, пик роста цен в Лиссабоне пришёлся на 2017 год, 21,9 процентов. В 2018 году рост цен составлял около 20 процентов, а в этом году этот показатель составляет 17 процентов.

В северной столице рост цен в этом году составлял 9,7 процентов, что является самым низким показателем за минувшие два года. Максимальный рост цен на аренду в Порту был зафиксирован в 3 квартале 2018 года, около 20 процентов.

«Имеющиеся данные указывают на рост количества предложений на рынке недвижимости, что, в свою очередь, повлияло на рост арендной платы. Наблюдается стабилизация цен после очень бурного роста, который, по понятным причинам, не мог продолжаться бесконечно», - комментирует Рикардо Гимарайнш, директор Imobiliário.

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