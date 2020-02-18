Португалия: рост цен на топливо

Вторник, 18 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: рост цен на топливо

Стоимость бензина и дизеля продолжает расти с начала года.

С минувшего понедельника стоимость заправки бензином и дизельным топливом возрастет. Цена на литр дизельного топлива поднимется на 1 цент до 1,383 евро. Стоимость бензина возрастет еще существеннее, на 1,5 цента. Средняя стоимость на автозаправках составляет 1,512 евро за литр.

Напомним, цены на топливо уже выросли в начале этого года. Это связано с новыми налогами на выбросы углерода и увеличением производства биотоплива. Спустя пять недель стоимость бензина и дизеля вновь начала расти.

Напомним, Португалия занимает место в первой десятке в рейтинге ЕС по уровню цен на бензин и дизельное топливо. По дороговизне бензина страна находится на шестом месте, по стоимости дизельного топлива Португалия занимает восьмое место.

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