Португалия: рост цен на топливо

С минувшего понедельника стоимость заправки бензином и дизельным топливом возрастет. Цена на литр дизельного топлива поднимется на 1 цент до 1,383 евро. Стоимость бензина возрастет еще существеннее, на 1,5 цента. Средняя стоимость на автозаправках составляет 1,512 евро за литр.



Напомним, цены на топливо уже выросли в начале этого года. Это связано с новыми налогами на выбросы углерода и увеличением производства биотоплива. Спустя пять недель стоимость бензина и дизеля вновь начала расти.



Напомним, Португалия занимает место в первой десятке в рейтинге ЕС по уровню цен на бензин и дизельное топливо. По дороговизне бензина страна находится на шестом месте, по стоимости дизельного топлива Португалия занимает восьмое место.