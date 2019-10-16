Португалия: рост цен на жилье замедлился

Рост цен на жилье в Португалии замедлился в начале этого года. Об этом сообщается в исследовании Европейской комиссии. Отмечается, что причиной стало увеличение числа предложений по продаже домов и строительство новых жилых и офисных помещений.

Так в первом квартале этого года цены на жилье выросли на 9,2%, тогда как в прошлом году этот показатель составил 9,3% (среднегодовой показатель в 2018 году — 10,3%). Число продаж недвижимости в Алгарве, Лиссабоне и Порту также снизилось по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что один из факторов, который повлиял на снижение цен стало замедление мировой экономики, что в свою очередь приводит к более умеренному спросу. Однако отмечается что темпы замедления цен будут оставаться низкими.

Замедление темпов роста цен было больше заметно на рынке нового жилья. На этот тип недвижимости приходится лишь 15% от общего числа сделок.