Португалия: рост цен повлияет на пищевые привычки

Среда, 09 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: рост цен повлияет на пищевые привычки

Лучшее планирование еды, покупка меньшего количества продуктов и меньше походов в рестораны - вот некоторые из последствий.

Принимая во внимание нынешний контекст инфляции, 94% португальцев считают, что рост цен, который больше всего повлияет на их жизнь, связан с продуктами питания, и только позже появляются цены, связанные с энергией, транспортом и жильем.

Почти все респонденты (92%) говорят, что повышение цен отразится на их пищевых привычках.

Лучшее планирование питания, покупка меньшего количества продуктов и меньшее количество походов в рестораны - вот некоторые из перечисленных последствий, говорится в исследовании «Barómetro FOOD 2022».

Анализ был проведен в рамках программы FOOD группы Edenred при поддержке Европейского Союза при партнерстве с Генеральным директоратом здравоохранения.

Около 20% респондентов даже отмечают, что рост цен отразится на снижении питательной ценности их блюд.

Опрос, основанный на 3356 ответах пользователей карты Euroticket Meal Edenred, показывает, что 79% участников уделяют больше внимания здоровому питанию, особенно после пандемии (73%).

«Учитывая это изменение, 90% португальцев теперь ожидают более здорового предложения от ресторанов со свежими продуктами, четкой информацией о питании, четким указанием «здорового варианта» в меню, вегетарианскими и/или веганскими блюдами и большим количеством салатов», - говорится в сообщении.

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