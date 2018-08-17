Португалия: рост числа туристов осложняет вывоз мусора

Жители и муниципалитет считают, что контейнеров, размещенных на улицах Лиссабона, недостаточно для мусора, который появляется в летние месяцы усилиями местных жителей и туристов.

Наиболее подвержены этому районы Байру-Алту, Алфама, Кайш-ду-Содре. «В августе производится гораздо больше мусора, чем в остальное время года, - говорит Карла Мадейра, президент районного совета Мизерикордия. - Несмотря на то, что службы работают в обычном режиме, производство мусора настолько велико, и уборка не успевает справляться».

Однако это не означает, что жители несут ответственность за дополнительное появление мусора. «Горожане знают, что мусор вывозят по ночам, а в воскресенье вывоза нет, поэтому они стараются хранить мусор дома до понедельника».

С другой стороны, те, кто снимает жилье на время отпуска, не в курсе местного графика. Они выносят мусор в любое время, и особенно много в воскресенье, потому что обычно в этот день заканчивается недельная аренда, и туристы уезжают.

Для решения проблемы мэр Лиссабона Фернандо Медина постановил выделить наиболее загруженным районам финансовые дотации на вывоз мусора, однако подчеркнул, что уборка улиц является обязанностью местных властей, и нужно очень внимательно отнестись к штатному расписанию и графику отпусков.