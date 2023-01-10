Португалия: рост экспорта и импорта замедлился

Согласно статистике INE «Международная торговля», в ноябре прошлого года «индексы стоимости единицы продукции зафиксировали изменения в годовом исчислении на +13,0% в экспорте и +14,1% в импорте (+14,5% и +14,2%)».

В ноябре INE отмечает рост экспорта и импорта «транспортных материалов» (+22,2% и +35,6% соответственно) и «горюче-смазочных материалов» (+100,4% и +36,0%, в том же порядке) и в экспорте «машин и других средств производства» (+30,9%).

Что касается импорта, то особое внимание следует уделить увеличению «транспортных материалов» (+35,6%), в основном из Канады и Испании, и «горюче-смазочных материалов» (+36,0%), в основном от поставщиков из стран, не входящих в ЕС.

INE также подчеркивает увеличение экспорта во Францию ​​(+17,3%), в основном за счет «промышленных поставок», и импорта из Германии (+21,8%), в основном за счет «транспортных материалов».