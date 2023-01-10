Португалия: рост экспорта и импорта замедлился
Годовой рост экспорта и импорта товаров снова замедлился до 18,9% и 16,2% в ноябре 2022 года.
Согласно статистике INE «Международная торговля», в ноябре прошлого года «индексы стоимости единицы продукции зафиксировали изменения в годовом исчислении на +13,0% в экспорте и +14,1% в импорте (+14,5% и +14,2%)».
В ноябре INE отмечает рост экспорта и импорта «транспортных материалов» (+22,2% и +35,6% соответственно) и «горюче-смазочных материалов» (+100,4% и +36,0%, в том же порядке) и в экспорте «машин и других средств производства» (+30,9%).
Что касается импорта, то особое внимание следует уделить увеличению «транспортных материалов» (+35,6%), в основном из Канады и Испании, и «горюче-смазочных материалов» (+36,0%), в основном от поставщиков из стран, не входящих в ЕС.
INE также подчеркивает увеличение экспорта во Францию (+17,3%), в основном за счет «промышленных поставок», и импорта из Германии (+21,8%), в основном за счет «транспортных материалов».