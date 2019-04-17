Португалия: рост потребительского кредитования

В феврале банки выдали португальцам кредитов на 575,3 млн евро. Это на 1,6% больше по сравнению с январем этого года. В среднем, финансовые учреждения выдают 20,5 млн евро в день. Такие данные публикуют СМИ со ссылкой на Банк Португалии (Banco de Portugal).



Кредитов на покупку автомобилей при этом стало меньше на 1,8%. В феврале было выдано займов на 217 млн евро. Это самый низкий показатель с апреля 2017 года, когда сумма кредитов составила 201 млн евро.



По данным автомобильной Ассоциации Португалии (Associação Automóvel de Portugal), в первом квартале этого года было зарегистрировано 59 445 новых легковых автомобилей, что на 5,9% меньше, чем в январе, феврале и марте 2018 года.