Португалия: рост розничных продаж замедлился в мае до 2,1 процента

Четверг, 30 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: рост розничных продаж замедлился в мае до 2,1 процента

Розничные продажи в мае упали до 2,1% в годовом исчислении в результате падения продовольственных товаров на 0,9% и роста непродовольственных товаров на 4,4%.

Рост розничных продаж замедлился в годовом исчислении с 4,5% в апреле до 2,1% в мае этого года, сообщил Национальный статистический институт (INE).

«Индекс розничного товарооборота в мае продемонстрировал изменение в годовом исчислении на 2,1%, снизившись на 2,4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем», - подчеркнули в INE.

Динамика сводного индекса отражает различную динамику группировки продовольственных товаров, которая снизилась на 0,9%, упав на 2,8 процентных пункта (п.п.). по отношению к предыдущему месяцу, а также группа непродовольственных товаров, которая замедлилась на 6,9 п.п..

В месячном исчислении сводный индекс в мае зафиксировал рост на 1,4% против падения на 3,2% в предыдущем месяце.

С другой стороны, индексы занятости, заработной платы и отработанного времени показали годовые темпы роста на 3%, 7,9% и 4,7% соответственно, тогда как в апреле рост составлял 3,3%, 10% и 8,5%. в том же порядке.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)