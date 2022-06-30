Португалия: рост розничных продаж замедлился в мае до 2,1 процента

Рост розничных продаж замедлился в годовом исчислении с 4,5% в апреле до 2,1% в мае этого года, сообщил Национальный статистический институт (INE).

«Индекс розничного товарооборота в мае продемонстрировал изменение в годовом исчислении на 2,1%, снизившись на 2,4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем», - подчеркнули в INE.

Динамика сводного индекса отражает различную динамику группировки продовольственных товаров, которая снизилась на 0,9%, упав на 2,8 процентных пункта (п.п.). по отношению к предыдущему месяцу, а также группа непродовольственных товаров, которая замедлилась на 6,9 п.п..

В месячном исчислении сводный индекс в мае зафиксировал рост на 1,4% против падения на 3,2% в предыдущем месяце.

С другой стороны, индексы занятости, заработной платы и отработанного времени показали годовые темпы роста на 3%, 7,9% и 4,7% соответственно, тогда как в апреле рост составлял 3,3%, 10% и 8,5%. в том же порядке.