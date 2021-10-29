Португалия: рост ВВП выше, чем средний показатель по Европе

Экономика Португалии, которая также упала больше, чем в среднем по Европе, восстановилась в третьем квартале (+4,2% в годовом исчислении) темпами выше, чем в среднем по Еврозоне (+3,7%) и Европейскому Союзу (+3,9%).

Данные были опубликованы 29 октября Евростатом, который также показывает рост ВВП 11 государств - членов с июля по сентябрь.

Португалия (4,2%) оказалась на шестом месте.

Наибольший рост в годовом исчислении был зарегистрирован в Литве (6%), за ней следуют Австрия (4,8%), Латвия (4,7%), Бельгия (4,7%) и Швеция (4,5%). Темпы роста были положительными в 11 государствах-членах.

Следующие оценки ВВП за третий квартал будут опубликованы 16 ноября.