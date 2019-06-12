Португалия: рост зарплат один из самых низких в Евросоюзе

Минимальная зарплата в Португалии в реальном выражении увеличилась за год всего на 3,5% и значительно отстает от роста зароботных плат в других странах Евросоюза. Об этом сообщает издание Observador со ссылкой на Центр социальных исследований (Centro de Estudos para a Intervenção Social).

Напомним, что официальная минимальная зарплата в Португалии увеличилась в январе этого года до 600 евро. Минимальная зарплата в реальном выражении, по данным исследователей, в 2019 году увеличилась до 700 - 1050 евро (из расчета 12 выплат в год). В то же время, минимальная зарплата заметно увеличилась в Испании и Греции. В Испании за год реальная минимальная зарплата подросла на 20%.

Таким образом, согласно исследованию, час работы в Португалии в среднем стоит 3,94 евро, оплата значительно отстает от Греции (4,27) и Испании (6,09 евро).

Также данные показывают, что Португалия и Польша являются странами, где наибольшее количество работников (более 20%) получают минимальную зарплату или же очень близкую к минимальной.