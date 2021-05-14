Португалия: рост зарплат - пятый по величине в ЕС

В 2020 году, отмеченном пандемией, рынок труда Европейского союза потерял более трех миллионов рабочих мест.

Это падение было на полмиллиона меньше, чем было зафиксировано во время финансового кризиса в 2009 году, хотя падение ВВП сейчас было больше из-за гораздо более жестких мер поддержки занятости. Такая устойчивость рынка труда позволила повысить заработную плату в большинстве государств-членов.

В среднем в Европейском Союзе заработная плата выросла на 0,9%, а в Еврозоне - на 0,6%.

Среди стран, использующих евро, Португалия выделяется ростом заработной платы на 2,9% в 2020 году, уступая только Латвии (5,3%), Литве (8,2%), Нидерландам (4,9%) и Словакии (3,3%).

В случае Португалии, как показали данные Национального статистического института (INE), на рост заработной платы повлияло сокращение рабочих мест с более низкой заработной платой (в пользу средней), которые, как правило, первыми страдают от кризиса. Статистика показывает, что больше всего от пандемии пострадали молодые рабочие с зарплатой ниже 900 евро и срочными контрактами.

В случае пандемического кризиса это влияние было еще более сильным, учитывая, что больше всего пострадали сектор жилья и ресторанов (туризм), где процент работников с минимальной заработной платой выше.