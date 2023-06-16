Португалия: рост затрат на рабочую силу больше, чем в ЕС

Затраты на рабочую силу выросли на 5% в первом квартале в еврозоне и на 5,3% в Европе по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, свидетельствуют данные Евростата.

В еврозоне почасовые затраты на заработную плату выросли на 4,6%, в то время как компоненты, не связанные с заработной платой, выросли на 6,2% за тот же период, в то время как в Европе рост составил 5% и 6,1% соответственно.

В Португалии в этом квартале общая стоимость рабочей силы выросла на 6,2%, что выше, чем в Еврозоне.

Рост, зарегистрированный в Португалии в этом квартале, превышает 1,2%, зарегистрированные в первом квартале того же года в прошлом году, а также 1,4% в последнем квартале прошлого года.

Есть страны с более крутым процентным увеличением. Болгария (15,1%), Румыния (14,3%) и Литва (13,7%) являются странами Союза с наиболее выраженным ростом общих затрат на рабочую силу.

В трех других странах рост общей стоимости рабочей силы превысил 10%: в Эстонии (11,7%), Хорватии (11,4%) и Польше (10,8%).

В Португалии самый большой рост был зафиксирован в строительстве, на 7,2%, что сопоставимо с 6,3% за первые три месяца 2022 года, за которым следует промышленность - рост на 6,5% по сравнению с 2,3% за тот же период прошлого года.