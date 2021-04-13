Португалия: рождаемость достигла самого низкого уровня с 2015 года

Вторник, 13 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: рождаемость достигла самого низкого уровня с 2015 года

В Португалии в первом квартале 2021 года родилось около 18200 детей, что является самым низким показателем за последние семь лет.

Таковы данные Национальной программы ранней диагностики, которая охватывает почти всех новорожденных.

В первые три месяца года 18 226 младенцев были обследованы по этой программе, известной как «тест маленькой стопы», что на 2 898 меньше, чем за тот же период 2020 года (21 124), что представляет собой снижение на 13,7%.

Согласно данным, Лиссабон был районом с наибольшим количеством новорожденных (5343), за ним следуют Порту (3418), Брага (1329) и Сетубал (1321).

Национальная программа неонатального скрининга началась в 1979 году с целью диагностики детей, страдающих генетическими заболеваниями, которым может помочь раннее лечение, предотвращения умственной отсталости, необратимых серьезных заболеваний и даже смерти.

Хотя это и не является обязательным, Национальная программа неонатального скрининга в настоящее время охватывает 99,5%.

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