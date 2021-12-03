Португалия: рождественские ужины отменяются один за другим

Многие ожидали, что это Рождество будет более «нормальным», чем в прошлом году, но ситуация внезапно ухудшилась. Пандемия усугубляется, и правительство приняло меры по ее контролю.

В результате многие компании отменили запланированные рождественские ужины в ресторанах и отелях, особенно в районе Лиссабона.

Теперь снова необходимо предъявлять цифровой сертификат при посещении ресторана или отеля. Это, вместе с увеличением случаев заражения в последние недели, привело к отмене групповых обедов.

Большинство отмен произошло в отелях Лиссабона, но даже в этом случае ответственное лицо отмечает, что на данный момент «это не очень беспокоит». Что касается семейных рождественских ужинов, то здесь тоже есть отмены, но не «в большом количестве».

Как будто этих отмен было недостаточно, есть также недостаток поддержки, как упоминалось ранее в этом месяце Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). Генеральный секретарь ассоциации сказала, что она обеспокоена текущим политическим кризисом , опасаясь, что «он может служить предлогом» для прекращения поддержки, в которой нуждается сектор.

В этот вторник в заявлении AHRESP подчеркивается необходимость продления еще на год льготного периода микрокредитной линии Turismo de Portugal, поскольку это «один из основных инструментов поддержки казначейства» для компаний отелей и ресторанов. «Укрепление поддержки казначейства имеет первостепенное значение», - заявляют в ассоциации.