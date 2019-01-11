Португалия: Рождественский парк развлечений

Пятница, 11 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Рождественский парк развлечений

Новая достопримечательность появится в Оэйраше.

«Рождественский парк развлечений (Christmas Fun Park) распахнет свои двери в ноябре на морской набережной Алжеша (Passeio Marítimo de Algés), Оэйраш.

Он в деталях воссоздаст деревню Санта-Клауса в Лапландии (Финляндия) и раскинется на площади 72 тыс. кв. метров.

«В течение зимнего праздничного сезона посетители могут наслаждаться уникальными развлечениями, тематическими шоу и участвовать в рождественских мероприятиях», - говорится в заявлении организаторов.

Цель состоит в том, чтобы «превратить Оэйраш в Рождественскую столицу, «организовать» снег и лед на Passeio Marítimo de Algés, чтобы воссоздать типичную деревню Санта-Клауса в Лапландии».

Инвестиции, которые будут производиться на протяжении четырех лет, составят 6 млн евро.

 Организаторы планируют принять около 500 тысяч человек уже в первом году существования парка.

Также Christmas Fun Park будет иметь «сильную социальную составляющую - 1 евро от стоимости каждого входного билета будет передаваться на благотворительные цели, и рождественский базар, доступный для всех».

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