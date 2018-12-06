Португалия: рождественский сезон - в Лиссабонском метрополитене

Как говорится в заявлении метрополитена, 10, 12 и 13 декабря на станции Terreiro do Paço будет установлен специальный рождественский поезд с праздничной анимацией, предназначенный для юных посетителей.

«Дети с 1-го по 5-й классы получат возможность совершить путешествие на красиво украшенном специальном поезде, а также принять участие в различных мероприятиях, связанных с общественным транспортом», говорится в сообщении компании.

На некоторых станциях метро, таких как Alameda, Cais dо Sodré, Marquês de Pombal, Jardim Zoológico, Restauradores и São Sebastião, с 10 по 21 декабря будут проходить традиционные рождественские концерты.

Время проведения - с 16.30 до 19.00. В программе - выступления хоров, групп и оркестров.