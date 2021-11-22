Португалия: Рождество-2021 обойдется дороже

Рождество не за горами, и португальцам, несомненно, придется раскрыть свои кошельки из-за общего роста цен. Треска, сельхозпродукты, салфетки и даже рождественские подарки - почти все товары пострадают от инфляции в этот праздничный сезон.

Конфедерация фермеров Португалии (CAP) предупреждает о неизбежном повышении цен на сельхозтовары с учетом увеличения стоимости факторов производства, таких как топливо и удобрения.

Треска, которая является одним из самых востребованных продуктов для рождественского ужина, станет примерно на 20% дороже по сравнению с предыдущим годом.

Помимо трески, в настоящее время цены на говядину и птицу, особенно курицу и индейку, поднялись на 25%, и ожидается, что до января они вырастут еще на 25%..

В этом новогоднем сезоне подорожают даже салфетки. Navigator повысил цены на туалетную бумагу, салфетки, кухонные рулоны и полотенца на 8-10%. Этот рост объясняется увеличением затрат на химические продукты, энергию, упаковочные и логистические материалы и целлюлозу.

Весьма вероятно, что рост цен будет ощущаться и дальше, что сделает канун Рождества дороже, чем в прошлые годы.