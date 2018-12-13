Португалия: рождество для нуждающихся

Около 40 000 добровольцев приняли участие в сборе и упаковке еды в минувшие выходные, в рамках акции, организованной в крупных супермаркетах по всей стране, в ходе которой было собрано 2146 тонн продуктов питания для нуждающихся.

Корзины для сбора еды были поставлены в более чем 2000 супермаркетах во всех регионах страны, чтобы сделать праздничный сезон немного легче для нуждающихся. Президент национальной продовольственной банка Изабел Джонет поблагодарила тех, кто участвовал в акции.

Национальный продовольственный банк - Banco Alimentar Contra a Fome - организует обычно две благотворительные кампании в год, на Рождество и на Пасху.