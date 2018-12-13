Португалия: рождество для нуждающихся

Четверг, 13 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: рождество для нуждающихся

Продовольственный банк передаст более 2 000 тонн продуктов для нуждающихся португальцев в канун Рождества.

Около 40 000 добровольцев приняли участие в сборе и упаковке еды в минувшие выходные, в рамках акции, организованной в крупных супермаркетах по всей стране, в ходе которой было собрано 2146 тонн продуктов питания для нуждающихся.

Корзины для сбора еды были поставлены в более чем 2000 супермаркетах во всех регионах страны, чтобы сделать праздничный сезон немного легче для нуждающихся. Президент национальной продовольственной банка Изабел Джонет поблагодарила тех, кто участвовал в акции.

Национальный продовольственный банк - Banco Alimentar Contra a Fome - организует обычно две благотворительные кампании в год, на Рождество и на Пасху.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья