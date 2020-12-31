Португалия: Рождество и Новый год помогли продажам игристого вина

Четверг, 31 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Рождество и Новый год помогли продажам игристого вина

Снижение количества свадеб, крещений и других вечеринок привело к сокращению закупок игристого вина в 2020 году.

Пандемия Covid-19 отменила многие торжества, и это также отразилось на продаже игристых вин, сетует Орланду Лоурейру, производитель брендов Raposeira и Murganheira, который оценивает сокращение продаж бутылок на 20%.

Сценарий изменился только сейчас, в декабре, месяце рождественских и новогодних праздников.

«Несмотря ни на что, декабрь был очень удачным. Кажется, мы вступили в сезон рождественских и новогодних вечеринок с желанием каждой семьи купить домой бутылку игристого вина на Новый год. Это было очень отрадно, и немного улучшило панораму прошлых девяти месяцев», - говорит он.

По данным Орландо Лоурейро, из-за ограничений в Португалии на Новый год тысячи бутылок игристого вина остались непроданными в этом году. Из погребов Raposeira и Murganheira на рынок было отправлено три миллиона бутылок.

По мнению предпринимателя, в 2020 году была только одна причина для тоста с игристым вином: начало кампании вакцинации от коронавируса, которая началась в прошлое воскресенье и которая пока охватывает только медицинских работников.

«Это единственная причина. Вакцина прибыла рано, и для нас приятно знать, что в течение нескольких месяцев мы можем начать возвращаться к нормальной жизни», - подчеркивает он.

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