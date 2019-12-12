Португалия: Рождество и Новый год в Лиссабоне

Четверг, 12 Декабрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Рождество и Новый год в Лиссабоне

В Лиссабоне рождественские и новогодние праздничные мероприятия и вечеринки не прекращаются до начала января.

Помимо различных Рождественских базаров, рассеянных по всему городу, в столице проводятся различные концерты, балеты, театральные представления и многие другие мероприятия, имеющие отношение к столь особенному периоду года. Также особого внимания заслуживает Страна Чудес (Wonderland) в Парке Эдуарда VII и Рождественская столица в Алжеш (Algés), округ - Оэйраш (Oeiras), в пригороде Лиссабона, которая является крупнейшим рождественским тематическим парком в Европе. На обеих площадках имеются катки и множеством развлечений, которые принесут истинное удовольствие и детям, и взрослым.

Новый год отмечают в разных точках города, но особого внимания заслуживает Площадь коммерции (Praça do Comércio), где, начиная с 22:00 часов 31 декабря, проводятся концерты известных португальских музыкантов, а после двенадцати ударов часов устраивается зрелищный фейерверк.

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