Португалия: Рождество и Новый год в Лиссабоне

Помимо различных Рождественских базаров, рассеянных по всему городу, в столице проводятся различные концерты, балеты, театральные представления и многие другие мероприятия, имеющие отношение к столь особенному периоду года. Также особого внимания заслуживает Страна Чудес (Wonderland) в Парке Эдуарда VII и Рождественская столица в Алжеш (Algés), округ - Оэйраш (Oeiras), в пригороде Лиссабона, которая является крупнейшим рождественским тематическим парком в Европе. На обеих площадках имеются катки и множеством развлечений, которые принесут истинное удовольствие и детям, и взрослым.

Новый год отмечают в разных точках города, но особого внимания заслуживает Площадь коммерции (Praça do Comércio), где, начиная с 22:00 часов 31 декабря, проводятся концерты известных португальских музыкантов, а после двенадцати ударов часов устраивается зрелищный фейерверк.