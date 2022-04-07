Португалия: розничные продажи растут по всей стране



В феврале розничные продажи в Португалии выросли на 2,3% по сравнению с январем 2022 года и на 15,9% по сравнению с февралем 2021 года.

Розничные продажи выросли на 0,3% как в еврозоне, так и в Европейском союзе (ЕС) по сравнению с январем 2022 года, при этом рост в годовом исчислении составил 5% в еврозоне и 5,4% в ЕС.

Португалия зафиксировала третий по величине рост как в цепочке изменений (2,3%), так и в годовом изменении (15,9%), сообщает Евростат.

В секторе автомобильного топлива, цены на который резко выросли, в феврале наблюдался наибольший рост объема розницы.

По сравнению с предыдущим месяцем продажи в этом секторе выросли на 3,2% в еврозоне и на 3,9% в ЕС.

Снижение наблюдалось только по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям: -0,5% в еврозоне и -0,4% в ЕС.

Наиболее заметное увеличение продаж было зарегистрировано в Словении (8%), за ней следуют Нидерланды (4%) и Португалия (2,3%), а наибольшее снижение было зарегистрировано в Бельгии (-1,8%), Эстонии (-1,7%) и Польше (-1,6%).